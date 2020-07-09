女徵才找人搬家！一看應徵者「超狂反應」傻了：大開眼界

▲原 PO 與第一位應徵者對話。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 與第二位應徵者對話。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 與第三位應徵者對話。（圖／翻攝 Dcard ）

▲對方分享加分條件，卻讓原 PO 當場看傻。（圖／翻攝 Dcard ）

暑假到來，不少學生為了利用假期時間打工，都會登上徵才平台找尋機會。不過，就有女網友指出，自己近期因為需要人幫忙搬家，因此在打工平台上刊登徵才訊息，但她陸續和幾位應徵者對談，沒想到其中幾位的反應，讓她傻眼直呼「真讓我大開眼界」。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己最近想徵人來幫忙她期末搬家，她解釋，因室友全都畢業，又不好意思找其他人幫忙，所以就在打工平台刊登徵才消息，希望能找到適合的搬家幫手，但她就坦言「收到一堆很好笑的自介真讓我大開眼界」。首先，第一位應徵者，在開頭就向她自薦「我平常有在健身，硬舉 135 」，但由於原 PO 不明白硬舉定義，對方又開始熱情解釋「我已經練了兩年，不太算新手已經做了 2 年左右了，我認為應該要臥推 1.5 倍體重，硬舉、蹲舉 2 倍體重」，讓原 PO 留下滿頭問號。再來，第二位應徵者，開頭先是詳細介紹自己，更表明對原 PO 刊登的工作內容很有興趣，更自薦「平常也有上健身房，搬重物很 OK 」。但沒想到，之後卻開始邀約原 PO 「那你會去健身房嗎？可以一起練唷」。這讓原 PO 當下嚇傻直呼，「看了一下這個人的履歷照片是還蠻可愛的，但這～～麼主動嚇到我了」。而第三位應徵者，就私訊她是否還有缺人，甚至表明自己是系上籃球隊，平常都有運動習慣，但這時原 PO 就坦言「目前應徵者有點多，我再看一下」。沒想到，對方就提出加分條件，這就讓她好奇「什麼加分條件」？但對方竟回應「我有養貓」，讓原 PO 看傻直呼「關貓什麼事？？？」更驚人的是，對方更加碼表示「我家的貓不只會後空翻，還會搬家」。最後，原 PO 也順利找到了人幫忙搬家，直言「對方雖然沒有肌肉，家裡也沒有會搬家的貓....但人真的超級好！細心又有耐心，幫忙走了好幾趟～感動！」貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人看到應徵者破天荒的回應，都紛紛笑翻直呼「看到有養貓快笑死」、「怎麼會這麼多人應徵啊！薪資優渥嗎」、「我想看會搬家的貓長怎樣」、「我覺得三號不錯啊」、「每個都太可愛了哈哈哈哈哈哈」、「快笑死，大家真的都創意滿點」。（編輯：陳雅雲）