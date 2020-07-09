巴西總統確診還「脫口罩」比讚！記者愣住　悲劇下場曝　

▲巴西總統宣布自己確診新冠肺炎後，退後拔下口罩喊「我很好」。（圖／翻攝推特）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前出現頭暈、發燒等新冠肺炎的症狀，結果在 7 日晚間檢驗結果出爐，病毒採檢結果為陽性，隨後他接受記者的訪問，沒想到訪問到尾聲，他竟然脫下「口罩」對著記者比讚說「我很好」，讓在場記者全傻眼。事後，巴西新聞協會（ ABI ）馬上發表聲明指出，總統不遵守防疫規範，將對他提告。巴西總統波索納洛在 7 日召開記者會宣布確診新冠肺炎，未料在受訪的尾段竟突然脫下口罩並豎起大拇指喊「我很好」，讓一旁記者全部傻眼，接著就有網友將當時受訪畫面組圖，只見一開始波索納洛有戴口罩時，記者仍保持一段距離，手伸長遞麥克風；而波索納洛拿掉口罩後，記者與他距離瞬間拉遠。而該張圖片也在推特、 PTT 被網友熱議「你看那些記者閃多遠 XD 」、「怎麼會拿下口罩，真的很扯」、「巴西總統不會太幽默嗎....」、「我真的傻眼，比對圖太真實了」、「其實是他自己後退的，但拔下口罩就是不對」、「他自己後退的啦，但在場記者一定沒想到他會拿掉口罩，嚇爛」。事實上，該段訪問確實為波索納洛「自行往後退」後才摘下口罩，並聲稱自己「狀況很好」，但對於此舉動，巴西記者協會表示，波索納洛不尊重與記者的健康安全距離，讓在場的記者深陷感染新冠肺炎的風險，打算對波索納洛提起訴訟，至於當日採訪的記者，已在 8 日接受病毒檢測，會在家工作等到結果出爐。（編輯：張嘉哲）▼巴西總統受訪畫面，脫下口罩約 16 分 16 秒開始。