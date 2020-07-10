泡麵乾吃才優？她調味包全下　老饕曝：多「1動作」更讚

▲有網友分享自己泡麵「乾吃」的方法，結果意外釣出許多同好，更有老饕直指「最後要加熱水，有湯喝又不會太鹹」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人料理方式都不盡相同，最常見的就是加熱水沖泡，不過昨（ 9 ）日有女網友就分享，自己吃泡麵都會將調味粉包與油包全加入，接著把麵捏碎「乾吃」，結果意外釣出許多同好，不少老饕見狀後也紛紛傳授「特殊吃法」，甚至還有人直指「最後加熱水更讚，不僅能喝湯，也不會越吃越鹹」。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，並表示自己吃泡麵都是「乾吃」，方法很簡單，不須加熱水沖泡，只要將調味粉包、油包都加進去後，接著把麵捏碎，最後再用湯匙挖起來吃即可。她更好奇詢問大家「把調味料都加進去，乾乾的吃真好吃，這樣應該不奇怪吧？」

▲一名網友分享自己泡麵「乾吃」的方法。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

貼文一出，許多網友紛紛留言「懂吃喔」、「終於找到知音」、「正統老饕吃法」、「 25 年前這樣吃，2020 還在吃」、「我都這樣吃，先用筷子喇喇ㄟ，再用湯匙吃，再配啤酒」、「沒毛病！我國小這樣吃，吃到現在當爸爸了，還是這樣吃」、「這樣還好啦！之前在醫院看過好幾個外籍看護是包裝打開直接加熱水進塑膠袋，還邊加邊喊燙！」

另還有老饕分享內行吃法，「先捏碎，袋子打開後，再用溫冷水泡 1~2 分鐘後水倒掉，再加入調味醬粉辣粉等，攪拌後即可享用，麵體外軟內脆好滋味，以上純屬本人的經驗分享」、「你要吃肉骨茶口味的，比較重口味比較好吃！」甚至還有人提醒吃到後來會很鹹，直指「最後要沖熱水喝」、「加熱水還能喝湯」，且最好要用湯匙挖泡麵吃，手才不會沾到油蔥。」（編輯：許苡晴）