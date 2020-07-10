2菜1肉130元！他問「自助餐怎計價」　內行實測抖出真相

▲網友分享自己所夾的自助餐菜色及價格。（圖／翻攝 PTT ）

▲一名過來人分享夾菜計價標準。（圖／翻攝 PTT ）

台灣街道上都能看到許多自主餐店面，不少外食族看中其方便快速且菜色多樣的特點，都會前往享用。不過，就有網友指出，自己到自助餐只點了 2 菜 1 肉 卻要 130 元，讓他納悶「自助餐都怎麼算錢的？」對此，就引來許多內行人曝光真相。先前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己在台北一間自助餐店面用餐，他僅夾了四季豆、蘑菇及 5 小塊牛肉，更附上一碗白飯，但原 PO 就震驚，「菜夾一夾給阿姨算錢，阿姨一個目視然後跟我收了 130 元」。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇發問「自助餐算錢到底都怎麼算的啊？？跟我預期不太一樣餒」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，「在台北絕對不敢走進自助餐，太高檔了」、「這樣 130 不如吃麥當勞」、「 90 就不爽了還 130 」、「這樣 130...... 哈哈哈」、「不可能吧？這樣算你 130 你忍的下去？」、「這就算在台北 90 也到頂了吧！ 130 怎麼不去搶阿」。其中就有內行人曝光計價關鍵，「看體重，肥仔多收一點」、「自助餐都看心情」、「看臉，不要再問了」、「看了看，應該是臉的問題」、「看臉，我做過實驗 2X 歲男 5X歲女，結果差 15 元」。另外，也有曾在便當店工作過的員工跳出來分享，「隨便算阿！我以前在便當店工作過，老闆交代，有夾肉的至少 40 起跳，有夾魚的至少 50 起跳，多一種菜的多 15 ，份量太多的多 15 ，有要飯的一碗 10 元阿，多一種肉的多 20 元，大概這樣看著算阿」。（編輯：陳雅雲）