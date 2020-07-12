男問「婚前買房該共同持有」？女怒噴1關鍵　網友全傻眼

▲男方的另一位女性朋友卻超不認同，認為「房子應該要讓女友有部分持分，這是安全感」。（示意圖，非本人／取自Unsplash）

▲有網友分析「房子會想共同持有」的有兩種女生，「一種就是死要錢卻把沒安全感掛嘴邊的公主病，一種則是真正的沒有安全感」，兩者的差異在於「有沒有先開出條件」。（示意圖，非當事情境／取自 Pixabay ）

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日就有男網友在網路上表示「婚前買房該共同持有嗎？」沒想到他的問題卻遭到自己的一位女性朋友大力抨擊「 1 關鍵點」，事情一曝光後，讓網友們紛紛傻了眼。這位網友在網路論壇 PTT Boy-Girl 板上 PO 出一篇「這樣是我的問題？婚前買房的分配」的文章表示，自己有一對情侶朋友準備要買房，但因為女方的家庭因素，所以女方現在沒錢買房，也無法靠爸，因此男方的想法是「還沒有結婚，未來也說不準，所以我打算頭期我自己出，房貸我自已扛、掛我名下，裝潢我自己抓預算，然後水電，管理費就看女方的意思」，結果沒想到男方的另一位女性朋友卻超不認同，認為「房子應該要讓女友有部分持分，這是安全感」，事件一曝光後，引起了大量網友熱烈討論。原 PO 最後還補充了這位男方女性朋友的「擇偶條件」，「男生一定要有房有車，而且掛在我名下，這是安全感的問題」，網友們看完後紛紛傻眼，一面倒的留言表示「你的想法是對的，還沒有結婚，未來也說不準，掛你自己就好」、「安全感是各種事物組合在一起的，不是建立在金錢上」、「誰花錢就掛誰名下很難嗎」、「真的人不要臉天下無敵」、「還沒結婚，房不能掛在對方名下」。甚至更有網友分析「房子會想共同持有」的有兩種女生，「一種就是死要錢卻把沒安全感掛嘴邊的公主病，一種則是真正的沒有安全感」，兩者的差異在於「有沒有先開出條件」，「如果還沒有對象時就先把這個條件開出來，代表她要找的只是一種利益關係，而不是把感情和相處的感覺作為第一優先。另一種是真正沒有安全感的，有些可能跟男方真的交往了很久，論及婚嫁了、要生孩子了，女生通常婚後生小孩，也會有一陣子需要脫離職場，在這脫離職場的期間，沒有任何經濟優勢，又在體驗轉換從『老婆』變成一個『黃臉婆』的痛苦，當然多少會擔心老公不要你或去外面亂搞，所以對這些人來說，她需要的『掛在名下』和『共同持有』只是一種安全感」。（編輯：王柏文）