哪國的泡麵最好吃？泡麵王狂推「極品產地」：CP值超級高

▲網友提問，哪個國家的泡麵比較好吃呢？（圖／翻攝 PTT ）

▲一名網友專業分析各國泡麵優缺點，而引起討論。（圖／翻攝 PTT ）

台灣泡麵市場競爭激烈，近年來陸續有許多品牌、口味出現，也讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有網友指出，近年在台灣市場內能看到各國泡麵，就讓他好奇「各位最推哪國的哪家泡麵？」問題一出後，就引來許多老饕曝光答案。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示在台灣市場裡，時常能看見台灣、日本、韓國、印尼、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等地的泡麵，而每個國家的泡麵特點有所不同。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇發問「各位最推哪國的哪家泡麵？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，就有老饕專業分析各國泡麵優缺點，其中他最推薦的就是「泰國」泡麵，網友直言，「泰國泡麵的 CP 值超高，有三款是貨架上的常客，鮮蝦麵、酸辣麵、還有椰奶綠咖哩麵，這三種一包只要 9~10 元，但是出乎意料的好吃。」其中椰奶綠咖哩麵更是常常被搶購一空，讓原 PO 興奮大讚「這款麵味道濃厚，真的有在吃咖哩拉麵的感覺，缺點是不夠辣，但是自行配上各種辣椒醬就是極品。」不過，原 PO 也坦言泰國泡麵最大缺點在於「醬料袋的塑膠包裝設計」，認為部分泡麵常常會把醬跟油包合在一起，「使用難撕的材料、常常因此搞得一手油膩膩，且因為包裝材質太糟，包裝很容易滲油、破洞、滲氣，導致麵的保存期限不高，變成各即期品店的常見貨。」另外，他也分析了其他國家泡麵，例如韓國泡麵，他認為韓國泡麵整體來講風格單調，普遍都是辣、發酵味、起司味，濃牛高湯味，「以『泡』麵來說，綜合推薦除了農辛外還真的想不到其他的」。針對日本泡麵，他也透露日系泡麵每種都好吃，但都價格都微妙的貴，「超市只有日清那幾種，但日貨專賣店卻是多到不知道怎麼選，但好吃是有代價的，日系泡麵如同 50 元以上的滿漢大餐、爌肉麵，是泡麵中的奢侈品。」最後，台灣本地的泡麵，他也給予十分高的評價，「台灣的泡麵就不講了，能活到現在的其實都還不錯」。分析一曝光後，也就引來許多網友推崇，「你泡麵系教授？」、「這篇分析的有理，推」、「只推台灣，別的不是難吃就是爆貴」、「印尼泡麵有夠好吃又便宜」。（編輯：陳雅雲）