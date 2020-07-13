女25歲月領37K太慘了？眾人抖出「殘酷真相」：幫QQ

▲一名女網友提問， 25 歲月領 37K 在現今社會上算太慘嗎？（圖／翻攝 PTT ）

擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的！對此，就有女網友指出，自己 25 歲了，目前工作月薪 37K ，但這樣的薪水就讓她好奇在社會上算不算太慘？問題一出後，就引來許多過來人曝光真相。先前有一名女網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示最近薪資從 35K 微調成 37K ，但自己已經 25 歲了，再過不久即將邁進 30 歲，這就讓原 PO 好奇發問，「 37K 乘以 14 個月 + 三節 = 約年薪 52 至 53 萬左右， PTT 年薪都破百，這樣算慘嗎？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人都認為不算差，「薪水滿高的，十年前我二十九歲才 38K 」、「炫耀哦！！比我多 QQ 」、「我 30 然後 27K 有加班 30K ，這樣有安慰到你嗎」、「不錯了！我 25 歲才 34k 」、「 25 歲 37k 很不錯了喔」、「我 30 歲時才 30K... 妳贏了 QQ 」。其中有網友感嘆現今台灣低薪狀況，「我覺得悲哀的是這薪水竟然已經算好的了」、「其實算 ok 台灣勞工低薪真的可怕」、「其實算很高，畢竟台灣普遍低薪」、「跟你差不多，覺得就是低薪可憐的社畜呵呵」。不過，也有鄉民提出不同看法，直言「小慘，但若工作輕鬆倒還好」、「文組，同樣 25 歲，年終僅一個月但月收 6 萬，你多加油吧」、「不就國營職員起薪？吃不飽但餓不死的薪水」、「看妳是什麼行業吧！業務算很低了」。（編輯：陳雅雲）