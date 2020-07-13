和女友約會一整天太花錢？「驚人明細」一攤開　網全嚇傻

▲原 PO 指出，友人約會一整天就花了 5 千元，這就讓他好奇「算多還少？」（圖／翻攝 PTT ）

和自己心儀的另一半出去約會，為了共創美好回憶，總是會不自覺地多花錢。不過，就有網友指出，自己的朋友和女友約會一整天，卻無奈感嘆「沒幹嘛就花了五千」，而花費明細一攤開後，就讓許多人驚嘆直呼「太扯了吧！」先前有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己的朋友覺得平時和女友約會太花錢了，而後對方也分享了約會行程，從早上開始，先吃了早午餐就花了 500 元，再來又去喝咖啡花了 300 元，逛街買了衣服花了 1200 元，到旅館休息花了 1000 元，晚餐時段又花了 1000 元，看電影花了 500 元，最後買宵夜還花了 500 元，總計花費了 5000 元。這樣的情況，就讓原 PO 好奇向鄉民發問，「大家覺得約會花 5000 算多還少？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中就有人針對原 PO 朋友的約會行程提出看法，「覺得多，而且喝咖啡不能在早午餐的時候就喝嗎 XD 」、「還蠻可憐的。這樣花錢。一個月四次就兩萬了」、「 5000 應該是我一個月約會錢」、「買衣服、宵夜是多餘的」、「好貴，跟男友去台北玩半天吃吃喝喝（含車錢）頂多花一兩千」。不過，亦有鄉民持不同意見，「 5000 還好，差不多正常。嫌貴就不要交女友」、「不多，但都集中在一個人身上出錢就很多」、「很省了」、「對社會人士來說 5000 很少」、「有錢的話不算多，沒錢交女友是一大筆花費，結婚後更慘」。（編輯：陳雅雲）