NOW早報／預購三倍券！見「領取簡訊」氣炸：唐鳳寫的嗎

▲有網友在 PTT 八卦版提到，預購完三倍券後，收到簡訊通知領取時間，一看內容卻當場氣炸，認為想便民只做一半，貼文立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

▲台北測站氣溫 28.9 度創年 7 月最高，用電量也跟著破紀錄。（圖／NOWnews）

▲梁文音和張念平結婚 4 年。（圖／翻攝梁文音臉書）

▲外送員直接在電梯內暢飲客人飲料。（圖／翻攝太咪瘋韓國）

▲為了讓監院人事同意權案照時程過關，民進黨早早在立院外頭架設拒馬，國民黨團一早還帶著記者來個「巡禮」。 (圖/記者吳承翰攝)

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾迫不及待上網或到超商進行預購，以及數位綁定手續。不過，有網友在 PTT 八卦版提到，預購完三倍券後，收到簡訊通知領取時間，一看內容卻當場氣炸，認為想便民只做一半，貼文立刻引發網友熱議。原 PO 表示，「上次口罩已經領得超不爽，這次三倍券又搞同一套」，並分享收到的三倍券預購簡訊內容如下：「您已完成三倍券付款， 請於 7/15～7/31 持序號 xxxxxx 至原指定門市領取。為避免排隊等待，建議您可避開前三天取貨」。無奈的說「明知道老人跟小孩大多會由其他家人以同一支手機號碼預購」，簡訊內則沒有註明每一條序號屬於何者，崩潰直嚷「領 6 份就得看 6 張健保卡跟 6 個序號，在那邊玩排列組合，當大家時間很多？後面排隊不會給壓力？」無法理解想便民為何做一半，反問「設計流程的時候是沒測試過嗎？」貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友心有戚戚焉回應「我懂你，每次排列都猜錯，所以我都半夜去」、「我當初領口罩也是序號各種排列組合」、「推你，玩過四張排列組合，超靠北的」、「請問這些程式都是唐鳳寫的嗎？」「口罩當初 6 人，一個一個試到崩潰」；不過，也有網友表示「去三倍券網站可以查，但要先將親友的身分證號記下來再查」。事實上，民眾可以透過官網，輸入預購手機和身分證字號查詢序號，再至指定超商領取。目前位於菲律賓東邊海面的低氣壓今（ 14 ）日會往北接近台灣東南部海面，迎風面的恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後各山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，晚上南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間要注意在各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地依舊高溫炎熱，高溫普遍在 33 至 36 度，其中大台北盆地及南投地區有局部 38 度左右的高溫，花東縱谷及宜蘭、西半部較內陸的平地也有局部 36 度以上高溫出現的機率。依中央氣象局觀測資料顯示，昨（ 13 ）日中午 11 時 59 分台北測站測得 38.9 度極端高溫，創下歷年 7 月最高溫紀錄；用電量也在昨日下午快 2 點時，飆破歷史新高，達到尖峰用電 3747 萬瓩，創下不分年度、月份的用電量排名第一。女星梁文音和老公張念平結婚 4 年，2 人都是虔誠基督徒，婚後時常公開曬恩愛，最後一次分享合照是今年 4 月 9 日，開趴慶祝結婚週年紀念日以及女方 33 歲生日，看似感情甜蜜。沒想到昨（ 13 ）日卻驚傳梁文音和張念平婚姻觸礁，還爆出婚變原因疑似是張念平外遇，但梁文音經紀人否認。美食外送平台成為現代人的好夥伴，只要動動手指就以熱騰騰美食送上門。不過近期卻又出現誇張的外送員，在搭乘電梯時，隨意將客人點的飲料蓋子打開，然後直接「對嘴」暢飲一大口，這個「噁爛行徑」全被錄下，引發眾怒。立法院本周審查監察院人事同意權案，國民黨團、民進黨團都嚴陣以待，為了讓人事同意權案照時程通過，民進黨團連日來派立委輪班守議場大門，避免國民黨二度搶佔主席台。國民黨方面從上週開始就連開黨團大會，研商如何阻擋。今（ 14 ）日院長被提名人陳菊將來立法院備詢，國民黨團總召林為洲強調「全力阻擋」，更透露外縣市的立委都會在台北過夜，靜待黨團下一步指示。（編輯：賴詠璿）