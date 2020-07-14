百元火鍋為何能屹立不搖？老饕曝「神關鍵」：人狂來正常

▲網友討論百元火鍋為何屹立不搖。（圖／翻攝PTT）

台灣人一年四季都在吃火鍋，而一條街上經常就可以看見不同品牌的「百元火鍋」，主打便宜又能吃鍋的特性，搶攻學生或小資族的市場。近日，就有網友討論「百元火鍋為什麼可以屹立不搖？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛一時神智不清走進一間百元火鍋，說是百元，但其實最便宜也要 150 元，這大概是我最近吃過最不爽的一餐，到底為什麼這種毫無烹飪技術的東西可以賣得這麼好？豬肉鍋裡面都是廉價火鍋料，還有一些比我湯匙還厚的高麗菜梗」。「吃起來感覺很差，但是這種店台灣一間接著一間開，大家都說一分錢一分貨，但我怎麼看那鍋成本感覺不到 50 ，擺個飲料咖啡機，就有很多人覺得很超值，這真的太可怕了」。貼文一出，網友紛紛點破關鍵「就突然想吃火鍋，不想自己煮又不想吃四五百的，很正常吧」、「冷氣跟白飯吃到飽+飲料+冰淇淋，贏了」、「自己煮還要洗鍋子，一個人也沒辦法買一人份食材，當然吃百元鍋」、「吃的利潤本來就抓很高，要看成本就自己煮啊，但是一個人怎麼煮剛好的量？」、「想吃火鍋就去百元鍋啊，一堆店還白飯免費，很多人覺得划算」、「現在連便當都破百了，吃個百元火鍋又有冷氣，人狂來很正常」。綜合網友意見，多數人認為當人少時想吃火鍋又不想花大錢時，百元火鍋常常會成為民眾首選，畢竟人數太少食材也無法採買；再者是內附白飯吃到飽、冰淇淋、飲料機等等，一次包辦所有一餐飲食還有冷氣吹，當然生意超好。（編輯：張嘉哲）