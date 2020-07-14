家樂福中衛口罩瞬間秒殺！店員「一舉動」全場哭了：在哪

隨著國內疫情趨緩，我國目前口罩禁令已經解除，民眾不只能在藥局購買口罩，也能在不少實體通路買到。近日，家樂福開賣中衛 7 色口罩，沒想到一開賣，全台各門市湧入人潮，有些地區甚至出現夜排群眾，門都還沒開，已經有門市宣布秒殺。對此，就有網友分享實戰搶購的過程，貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊區」貼文指出「家樂福口罩開賣當天一早就殺過去了，結果到場排第 10 個，後面還有一堆人，然後店員突然拿出家樂福自己品牌的冰棒給大家吃 XD 這算小確幸嗎哈哈哈，雖然裡面有冷氣，但外面熱的要命呢，大家還是拼了命殺過來」。
貼文一出，吸引許多網友回應「威！為什麼有冰棒啦 XD 」、「可惡，擠得要死都沒冰棒吃，這哪一家」、「這哪一間這麼佛啦」、「家樂福彰化店 90 人秒排滿，沒冰吃謝謝」、「澎湖沒有家樂福，大哭泣」、「這在哪啊，店員會不會太佛 XD 我這邊一開門進去排第 20 個哈哈」、「排了兩小時才買到啊，羨慕有冰棒可以吃」。
事實上，中衛口罩之所以如此搶手在於其「色彩」多樣，這次家樂福上架的顏色包含討論度超高的炫霓紫、酷黑、深丹寧及櫻花粉，也難怪造成民眾瘋搶，但中衛也在粉專透露「目前全台灣2676 間門市，包含康是美、全聯、杏一、維康、丁丁、大樹、 HOLA 等 13 家連鎖通路以及電商平台」有賣，民眾若沒買到可至這些實體通路再看看，並避免在網路購買來路不明的中衛口罩。（編輯：張嘉哲）
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