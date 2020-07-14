明天領三倍券！媽喊「全聯超神優惠」網看傻　真相曝光了

▲行政院推出振興三倍券政策。（圖／行政院提供）

▲全聯發出澄清公告。（圖／翻攝全聯官網）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」政策，從明（ 15 ）日起民眾可至預購超商、郵局領取紙本三倍券，而許多人都還在規劃到底要怎麼花，而就有網友透露「全聯有三倍券超狂優惠」貼文引發熱議。原 PO 在「我愛全聯好物老實說」貼文表示「我看到好多人說，明天領到三倍券之後，可以到全聯買東西，說拿 3000 元振興券去換禮券會多 800 給你，等於有 3800 元可以花欸，有這種事情嗎？會不會太好康啊」。貼文一出，網友紛紛回應「有這種事嗎？」、「爽到婆媽了耶」、「真假啊，還不給他買爆」、「這優惠不會太狂嗎，全聯 800 元很多欸」、「全聯 800 元可以買很多東西耶」；不過也有人表示「這是假的，不要在亂傳」、「假的！已經有澄清」、「這是假的，不要再傳到 LINE 了」。事實上，在消息一出後，已經有不少消費者向全聯詢問兌換方式，全聯也正式在官網發布澄清公告表示，提醒消費者不能持三倍券來兌換禮券，給予三倍券的消費優惠，是贈送 1000 點福利點，且一定得要使用「紙本」振興券、消費「滿 1000 元以上」，並刷「 PXPAY 條碼」，才能獲得優惠點數，網路上的禮券謠言是假的。（編輯：張嘉哲）