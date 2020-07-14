婦生孩「全程無醫師」！可怕真相曝光　網愣：會永生難忘

▲女網友分享生產過程。（圖／翻攝自 PTT ）

有人說如果疼痛指數以 1 到 10 分來區別，打針是 1 分，那麼生產痛無庸置疑就是 10 分！日前就有名女網友在網路上分享自己的生產過程，特別的是，竟然是沒有醫師的生產過程，網友們看完嚇傻回應， 「太驚悚了！」。女網友在 PTT 上發文表示，生產前做了許多功課，也模擬很多生產過程卻沒想到「人算不如天算」！從發現落紅去醫院、在待產室打減痛、麻醉，直到麻醉藥效退去後，開始愈來愈痛，護理師也不斷查看狀況並教她調節呼吸，提醒她不要用力！而在護理師測開指的過程中，羊水破了，她心想著「原來不要用力這麼痛苦。」直到陣痛感太強烈，再也忍不住，她形容像「啵」的感覺，孩子的頭已經衝出來，接著她感到一股推擠的力道，孩子全身都已生出來，而這時原 PO 的老公拉開被子，就看到血淋淋的孩子在她兩腿之間，傻愣 2 秒後先生也擔心寶寶著涼，立刻從待產包抽出產墊蓋上寶寶。護理師趕來後，拿著器具剪斷臍帶並將寶寶抱走，而後原 PO 被推進產房，她終於看見醫師，但這位醫師也只是值班醫師，並不是她的產檢醫師，醫師清理胎盤、縫合完就結束了整個生產過程，她也呆住表示「就這樣我莫名其妙自己生了小孩，幫我接生的是孩子的爸爸」。網友們紛紛留言「好可怕，很難忘的生產經驗」、「天啊，整個好驚險」、「地表最強母親」、「太可怕了」、「恭喜最後平安順產，這經歷永生難忘」、「覺得母親真偉大！好勇敢」;但也有網友針對不能用力的部分表示「護理師是跟我說亂用力會撕裂傷」、「應該是要等醫生剪會陰再用力生出來，傷口比較不會太慘烈吧」、「上媽媽教室的時候護理師有說，太早亂用力的話子宮頸會腫起來，等到進入第二產程的時候反而會不好生，所以護理師有教不能用力的時候，嘴巴要一直吐氣，但這都是理論上，到時痛得要命應該很難控制」。(編輯:郭佩蓉)