三峽大壩撐不住？中媒「9字」揭真相　陸人震驚：造反啊

▲中媒稱三峽大壩已經盡力了。（圖／取自微博闢謠）

中國長江流域連日暴雨，造成多處洪水災情，三峽大壩因不斷承受壓力，多次傳出將潰壩的消息，不過，實際的狀況仍然令各界十分好奇，近日卻有多家中國媒體以「三峽大壩已經盡力了」為題，表示「不要再指責它了」，引發兩岸的網友熱議。中國網媒《網易》日前以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」報導三峽汛情；騰訊也以「對不起，三峽大壩已經盡力了」為題加以報導，內容大多提到「三峽大壩這一次太難了！三峽大壩也是束手無策！ 8 省 52 條河流發生超警戒水位以上洪水！」「前幾週長江上游下暴雨，三峽大壩把洪水給攔住了，這才保住了下游，可是最近，江西、安徽等地的降雨，是百年來罕見的強降雨，這次降雨的地方是下游，三峽本領再大也擋不住。」而這些報導也在微博上被大陸網友熱議「這就像醫生告訴你，我已經盡力了一樣呀！」、「挺難堪的」、「說好的可以抵抗萬年一遇的抗洪功能呢？」、「萬年一遇，什麼都給遇上了呢」、「挺牛啊真是，這是真話嗎」、「挺震驚的，難道真的要潰壩了嗎」、「準備向洪水投降了是吧」、「哇！這些人是在造反呀！」事實上，中國長江流域持續遭逢暴雨侵襲，洪水逐漸往下游推進，隨著鄱陽湖水位不斷上升，下游的南京水位也創下史上第 3 高，目前南京市內河邊風景區的濕地公園、步道、景觀台已逐漸被淹沒，未來幾天若持續暴雨，恐會再傳出災情。（編輯：張嘉哲）