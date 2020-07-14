正妹瘋囤40盒口罩！「真實理由」揭曉　網狂讚：台人自重

隨著新冠肺炎疫情在國內趨緩，我國政府口罩禁令也已經解除，民眾現在在許多藥局、電商平台、量販店等等都買得到口罩。對此，就有網友透露「自己買的口罩已經超過 40 盒，還不包含實名制領的」其原因曝光後，引發網友熱烈討論。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「我沒有口罩迷思，沒有要什麼顏色，什麼廠牌，對我來說，只要是醫療的口罩，價格落在 250 元我都可以接受，目前我已經買超過 40 盒了，不包含實名制領的，也許你們覺得我太誇張，囤這麼多幹嘛」。
「可能鄉下地方藥局都很佛心，口罩價格都落在 249 ，相較於其它地區，真的有比較便宜，我囤貨，不是只為了自己，也是為了我的家人，我不願意他們為了買不到口罩而擔心，更怕他們買貴了，這個疫情會持續到什麼時候，沒人知道，會不會再爆發，也沒人知道，我還是會囤，但我會用真空袋 + 乾燥劑把口罩密封包裝」。
貼文一出，網友紛紛狂讚「真的不用管別人怎麼說，顧好自己跟家人健康很重要」、「保護自己和家人才是重要的，管別人怎麼說」、「真的不知道疫情會到何時，那些不戴口罩的還在笑買口罩的台灣人，真的請自重」、「經歷過 SARS + 1 懂你的備戰狀態」、「疫苗沒出來啊很正常吧，一堆不戴口罩的在那嘴砲人家囤口罩，看了就煩」；不過也有網友認為「 40 盒還是偏多啦，夠用就好，不用刻意去囤」、「我都看到就買而已！不用刻意囤」。（編輯：張嘉哲）
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