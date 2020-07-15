三倍券終於發了！網曝「超商神優惠」全場瘋掉：豁出去啦

行政院發行的「振興三倍券」今（ 15 ）日為領取日，不少民眾早已準備好一早就去領券，不過，你想好要買什麼了嗎？近日，就有網友透露自己搜尋一下三倍券有哪些優惠時，意外發現大家常去的「超商」推出的三倍券優惠超神，貼文引發熱議。
原 PO 在「便利超商好康分享區」貼文指出「最近要發三倍券了，我根本不知道要買什麼，就上網看哪些通路有什麼優惠，結果發現超商的優惠超狂，小 7 的三千元變四千元，多一千可以買超多東西欸....這比信用卡回饋更猛，直接 30% ；OK也是兩百可以換兩百二、五百可以換五百五的東西。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的假的啦，超商真的豁出去啦！」、「超商一千元可以買超多東西....」、「太猛了吧」、「真的跪了，搶客優惠就是敢給」、「超商一千元真的很多！蠻佛的」、「常去超商的我已決定去換 4000 元小 7 的卡了」、「看到優惠時還不敢相信，真的回饋一千」、「真的豁出去了」。
而根據 7-11 官網表示，今天起民眾若持 3000 元紙本振興三倍券即可至 7-11 全台 5800 家門市購買面額 4000 元的「振興隨取卡」，等同於加送 1000 元的購物金。
至於領券方面，若民眾是參與首波超商預購的民眾，今天起至 31 日可至原定超商門市領取；第二波預購的民眾領券時間則是從 7 月 22 日到 7 月 31 日止；而都未參與預購的民眾，則是今天起都可至全台郵局領券。（編輯：張嘉哲）
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