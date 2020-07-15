台灣南北生活型態差很多？網點出「最大不同」：絕對有差

▲台灣北中南的風俗民情不盡相同，每個縣市都別具特色，無論住哪都各有各的優缺點。（示意圖／取自pixabay）

台灣北中南的風俗民情不盡相同，每個縣市都別具特色，無論是住在哪裡都各有各的優缺點。而近日有網友就在 PTT 詢問大家「台灣南北的生活型態真的差很多嗎？」結果許多人紛紛點出「最大不同」，認為南北真的有差。

原 PO 在 PTT 女孩板貼文表示，自己看隔壁版有人在為情所苦，簡言之就是要離開原本的生活圈，底下推文很多都說，要一個在北部土生土長的人去南部生活真的太困難，他並好奇問及「台灣就這麼小一條蕃薯，南北的生活型態有差到如此誇張嗎？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「台灣南北生活型態差很多？」引來鄉民曝光「最大不同」，即「交通」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，許多人一致認為最大差別是「交通」，「交通方式絕對有差，尤其北市大眾運輸很方便」、「最不習慣應該是大眾運輸」、「我雙北，雙北以外的北部、南部都住過，的確有差，尤其是大眾運輸。從小就住雙北、仰賴公車捷運的人，到了南部會像廢了雙腳一樣。」「最大的差別『交通』，南部沒代步工具很不方便」、「對不會騎機車的人，不想學習不想改變的人有差」。

不過也有人直言「說真的，台灣那麼小是能差到哪裡」、「北中南都住過，覺得有差的根本小題大作」、「老實說台灣城鄉差距其實比其他國家小很多了」。此外，還有鄉民指出「越往南往走，人情味變重」、「有冬天跟沒冬天的差別」、「食物 交通 娛樂 工作 教育，我覺得有都差（台北 & 高雄）」、「冬季氣候也有差」。（編輯：許苡晴）