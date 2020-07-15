路易莎遇「小孩狂尖叫」！女客崩潰制止　結局卻讓網看傻

▲一名女網友到連鎖咖啡廳路易莎時，碰到小孩不停哭鬧長達 10 分鐘以上，好意上前提醒家長，卻反遭顧客指責她的行為。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

民眾有時為求舒適、安靜的環境，會到咖啡廳或圖書館等地方唸書、辦公。不過，一名女網友在 PTT 八卦版表示，到連鎖咖啡廳路易莎時，卻碰到小孩不停哭鬧，連續發出慘烈尖叫聲長達 10 分鐘以上，好意上前提醒家長，最後卻反遭顧客指責她的行為，讓她不禁苦惱詢問大家，遇到這種情況該如何處理？貼文立刻引發熱議。原 PO 表示，在路易莎用餐碰到小孩不斷大聲哭加尖叫，持續 10 分鐘以上，且小孩有穿制服，推測年紀應該是大班、小一左右，家長看起來也完全沒有要管的意思，她崩潰的說「雖然是買早餐的尖峰時刻，各種噪音都有可能，但持續超久不間斷慘烈的尖叫真的很讓人難過啊」，忍無可忍的跑去向該母親說「不好意思，因為小孩已經哭叫很久，聲音真的很尖銳，她看起來還要叫很久，還是要不要給她點東西吃或是帶她出去呢？」後來那位母親帶著小孩出去講了一下，回來就沒再聽到哭叫聲。豈料，相隔約莫 20 分鐘，另一位在場有帶小孩的媽媽跑來痛罵原 PO 一頓，「小姐，妳以後也會有自己的小孩，小孩是很吵沒錯，但希望妳以後有自己的小孩，帶出去會有人體諒妳，吵到你寶貴的時間真的不好意思喔！」原 PO 感到十分錯愕，心想「那小孩也不是她的小孩啊，我想跟她解釋說我沒有惡意，只是想提醒一下，但她馬上很不爽地就走了」。不過，原 PO 回家想了一下，認為自己確實沒有資格要求別人安靜，但不能理解小孩又不小，溝通無效可以體諒，可是放任小孩尖叫大哭，至少做個樣子管給大家看。最後表示「如果媽媽看到的話，在這裡跟您道個歉，有造成不適與困擾的地方我感到很抱歉，全天下的媽媽都辛苦了。大家如果碰到這種情況，會怎麼做呢？」對此，大多網友贊同原 PO 的做法「妳是對的，本來就不該放任小孩大哭大鬧」、「真搞不懂那些要帶小孩出門又不管他是怎樣」、「妳沒有說錯，而且講話態度也很好，只是遇到恐龍家長」、「妳沒錯啊，其他人應該是敢怒不敢言」；不過，也有網友表示「其實可以請服務生過去跟那個媽媽提醒一下」。（編輯：賴詠璿）