女滑手機見「三倍券爽換現金」新玩法？眾歪樓：快檢舉他

▲郵局今（ 15 ）日開賣振興三倍券。（圖／記者陳致宇攝）

▲網路上出現收購三倍券貼文。（圖／翻攝自爆怨公社）

行政院推出的振興三倍券今（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。不過，振興三倍券開賣前夕，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，滑手機看見網路上已經有人在以現金收購三倍券，豈料貼文一出，眾人立刻狂喊「快檢舉他！」一名女網友昨日提到，滑手機時無意間看見，網路上有網友在收購振興三倍券，並稱「讓您換現金，歡迎急需現金的朋友」，開出收購價 2800 元，面交地點位於新北市汐止區。原 PO 看完不禁直問「這算犯法了吧？」貼文曝光之後，立刻引發熱烈討論，有網友笑稱「 2800 打壞行情啦」、「不要吵，不管他出多少收，我都多他 1 元」；也有網友表示「快檢舉他」、「這種玩法要收大量才有賺」、「支持檢舉」、「快去檢舉，順便賺一波，先賣給他然後檢舉，這樣他就不能用了」、「違規不違法，警察也不能抓」、「願打願挨，各取所需」。事實上，經濟部日前公布「三倍券發放辦法」，其中提到若發現民眾有收購行為，情節重大者可取消其兌領款項的資格，日後經濟部也將接受民眾檢舉，視情況處罰；不過，店家透過買賣獲得的三倍券，可再使用三倍券消費購買原料、正常交易等。（編輯：賴詠璿）