14歲妹拍抖音鬧「尷尬意外」！3消防員出動解圍媽狂笑

▲拉雅妮（Layani Maclean）為了拍攝抖音影片，卡在小朋友的鞦韆內。（圖／翻攝推特）

▲抖音是2020上半年度下載量最多的APP。（圖／美聯社／達志影像）

手機軟體「抖音」將有節奏感的音樂與效果濾鏡結合，可以拍攝成有趣的短片，在各國青少年間相當受到歡迎，但也有不少人為了追求影片效果，就會做出無厘頭的舉動，導致意外發生。在英國就有14歲少女，為了拍抖音影片，結果卡在公園內的兒童鞦韆上，最終只能請消防員來解圍。日前大數據公司「Sensor Tower」就統計2020上半年度手機APP的各項排行，「抖音」在App Store與Google Play都排行第1，成為各國青少年的最愛，也鬧出許多為了拍抖音產生的好笑意外。綜合外媒報導，在英國牛津郡一位14歲少女拉雅妮（Layani Maclean）與朋友為了拍攝抖音影片，到住家附近公園內，輪流坐入一個「6個月到4歲兒童」使用的鞦韆上，讓她因此卡住。拉雅妮的媽媽察莉（Charlie）過了不久也收到鄰居通知，「你女兒卡在鞦韆裡面」，她便立刻出門到達現場，與鄰居使用洗手乳等液體當潤滑劑，但仍無法讓拉雅妮從鞦韆脫身。無計可施的她們最後也只能打電話請消防隊幫忙。當消防隊員抵達現場，立刻使用工具將鞦韆拆解，被3個大漢團團包圍的拉雅妮也只能露出尷尬的笑容。其中一位消防員為了化解尷尬，開玩笑的說「不要擔心，就算影片有沒有在抖音爆紅，你也已經在消防局紅了」，讓在一旁的察莉忍不住笑出來；最後拉雅妮也順利脫困，察莉也向消防員們表示感謝，並將自製的蛋糕奉上給辛苦的他們品嘗。（編輯：潘毅）