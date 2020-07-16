國中兒伸手討三倍券！單親媽不給遭嗆「侵占」　網全戰翻

▲對於未成年子女三倍券的所有權歸屬，網友各有不同見解。（圖／翻攝臉書）

振興三倍券昨（15）日起開放領取，不過也與發放「消費券」時相同，出現了家長與孩子間對於「券的所有權」發生激烈爭執，完整過程曝光後，也掀起兩派網友激烈論戰。一名男網友在「爆廢公社」提到，15日發放三倍券後，一位女性友人的朋友家中產生了激烈爭執。這位單親媽媽領了全家的振興三倍券回家後，今年讀國二的兒子立刻上前伸手討「屬於自己的3千元」。單親媽先向兒子解釋「這些要拿來買家用的」，也表明不會給他三倍券。不料兒子瞬間怒氣衝天大罵：「這是政府發給我的，是屬於我的，妳這是侵占」。媽媽隨後也回：「錢是我先墊的，要就一千拿出來，我馬上把券給你」，沒想到兒子聽完直接衝回房間甩門，獨自生悶氣。過程曝光後也掀起兩派網友激烈論戰，一大部分網友贊同媽媽的作法，「那就給小孩阿，以後註冊費之類的都自己繳」、「請問小屁孩有拿一千出來嗎？」「拿一千元過來，三千給他。以後的必要開支，自理」、「孩子不會替辛苦的媽媽想一下嗎」、「一定是有很想要的東西啦，可以好好跟他溝通一下」、「能讓補貼家裡的支出，讓爸媽減輕負擔，才是對的」、「媽媽的心大概痛死了」。另一派網友則認為應該顧慮到孩子的感受，「我小女兒高中、今天用商量方式求說『可不可以給我2000就好』，當然就給了因為被說服了」、「至少要給小孩2000，但可以問問願不願意負擔一些家用耗品」、「錯在表達的語氣態度，不是父母怎麼表達就都是對，語氣跟溝通最重要」、「那以後媽媽老了，領到的老人年金，孩子也可以拿嗎」、「我覺得扣掉1000剩下的2000可以照比例分給孩子，不要全佔有」。（編輯：潘毅）