威力彩狂衝18.3億！「5生肖人」財運爆棚　一路旺到年底

▲威力彩。（示意圖／NOWnews 資料照）

威力彩頭獎連摃 44 期，台灣彩券指出，今（ 16 ）日晚間頭獎獎金上看 18.3 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享，「 5 大生肖」將好運不斷，其中財運更是擋都擋不住，笑稱「老師要恭喜下面的 5 大生肖，你的財運會從現在一直旺到年尾！記得找上榜的朋友丶閨蜜，讓他們請吃大餐喔。」來看看你是否也上榜了？2020 年的生肖龍，今年的財運屬於「倒吃甘蔗」的路線，越到年底、財運越好！特別農歷七月開始，會有薪資以外的收入進帳，可以考慮往不定期的投資方向去做。但提醒你，還是要避開過於投機，以免沈溺其中。而農歷十月後你的事業運也會開始爆發，正財與偏財雙雙得到加持，保你財運一路旺到年底！恭喜生肖鼠終於苦盡甘來！雖然生肖鼠適逢本命年，但隨著年底將近，本命年對你的影響也會明顯轉弱，終是守得雲開見月明瞭。特別是農歷九月開始就走諸事吉昌的好運，到了 11/7 立冬交年運後，更是徹底擺脫本命年陰霾，運勢終於可望由黑翻紅，很快就能發現賺錢良機，甚至找到新財源，發財指數直線上升！現在起到年尾前，生肖猴將會帶著積極向上的心態，來面對任何挑戰，就算遇到小波折，你也能完美發揮優秀的工作水平與專業能力戰勝一切。特別是農歷七月後有「將星」吉星入命，若想挑戰副業丶或考慮跳槽丶轉職者，現在即可開始計畫，一切將在七月後慢慢步入正軌，甚至勝過目前收入都不是問題，你需要的只是展現你勇往直前的決心，與最為風采的人格魅力。生肖狗現在起到年底前展現了滿滿的企圖心，心中有動力推著你向前，所以無論財運、事業、學業、生活、愛情，你都渴望能展現最好的一面。特別農歷十一月有「天解」吉星照拂，你所渴望的事情皆能在此時順利達成，同時能夠全心全意的投入自己的理想或投資的事業。隨著偏財運越來越旺，你在職場上被升職加薪也大有可能喔。現在起到年尾是生肖虎豐收的季節，上半年努力撒下的網，下半年都可以收網享豐收。賺錢方面會賺得比較輕鬆，錢來得快，也來得容易，面對事業發展也變得更加積極。特別農歷八月你將能一轉新運，不管是財富、事業都是大吉大利、心想事成。提醒生肖虎可開始養成記帳的習慣，定期檢視自己的收支狀況，能為你未來的財運做更好的安排及規畫。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）