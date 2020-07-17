女離職兩個月前公司持續匯薪！網曝「關鍵細節」：要注意

▲不少人看完過程後，也提醒她該注意一些細節，保障自身權益。（圖／翻攝爆廢公社）

真的超困擾！一名女網友抱怨，日前選擇轉換跑道，沒想到跳槽兩個多月以來，前公司持續匯薪水進入她的戶頭。前公司主管與人資事後發現又請她匯回，讓她相當困擾。不少人看完過程後，也提醒一些該注意的「關鍵細節」，保障自身權益。一名女網友在臉書《爆廢公社》分享近期遭遇，「遇到一間超離譜的公司，離職後連續兩個月匯錯薪資給我，想知道遇到這種事要怎麼處理，超困擾！」原 PO 也將簡訊與對話內容貼出，前主管先是在 6 月時向她聯繫，要求幫轉回 29494 元。沒想到今（ 17 ）日，該公司又出包，再度匯入 6 月薪資 28871 元，再度請她轉回，三番兩次的錯誤，讓她相當困擾。過程曝光後也掀起熱烈討論，不少網友直呼誇張，「這公司很想挽回妳！每個月都用這種方式，關心妳過的好不好」、「那位會計很有事」。另外許多網友也提醒她要注意「細節」，「去查一下勞保記錄，看是不是還在申報」、「看這筆錢有沒有跑到你的所得一下」、「看看匯來的銀行帳號跟要您匯回去的帳號是不是同一個」、「公司匯錯到你的帳戶，記得要去銀行匯回原本的帳戶，不要聽對方叫你匯到哪，不然到時變成變相洗錢或第三方詐騙，你的帳戶會被凍結變成警示帳戶還可能吃上官司」、「注意一下明年度所得稅申報有沒有被虛報薪資所得」；原 PO 最後也確認匯回帳戶是相同的，且勞保已退保。（編輯：潘毅）