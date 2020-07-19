吃稀飯配8小菜！老饕加碼「1靈魂配料」　網讚：頂級吃法

▲有網友分享自己吃粥時的 8 樣配料，除了罐頭外，還包括肉鬆、鹹蛋等，種類十分豐富。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

網友就分享自己吃粥時的配料，仔細一看竟多達 8 種，除了罐頭外，還包括肉鬆、鹹蛋等，種類十分豐富，而他也好奇「有人吃個粥要配那麼多種的嗎？」結果全場一看紛紛大讚「頂級吃法」，另也釣出老饕分享「 1 靈魂配料」。

原 PO 在臉書社團《爆怨公社》中分享自己吃粥時會配的小菜，並直問「

包括：肉鬆、脆瓜、筍絲、花生麵筋、豆腐乳、鹹蛋、紅燒鰻與海底雞，他更直說「

這還小 case 咧，我還沒煎醬油蛋耶！」同時也不忘強調「雖然說都是罐頭食物，但不常吃喔！」

▲網友分享自己吃粥時的 8 樣配料，包括：肉鬆、脆瓜、筍絲、花生麵筋、豆腐乳、鹹蛋、紅燒鰻與海底雞，種類非常多。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

餐盤看起來很厲害

8 菜欸！好奢侈

吃粥我一定要有肉鬆

讚！頂級吃法

懂生活，我覺得甜麵筋超讚

我有筍絲就夠了，不過吃粥就是要配各種罐頭啊！

沒有煎醬油雞蛋就是你的不對了，而且還要煎半生熟」、

肉鬆、蔭瓜、辣筍、麵筋、豆腐乳、鹹蛋、鰻魚罐、海底雞，這就是傳說中的清粥 8 寶嗎？很可以！

豆棗

「還要有豆棗啊！」「少了稀飯的靈魂：豆棗」、「吃粥最重要豆棗」、「我愛配紅紅甜甜的那種」、「豆棗好吃！尤其是泡在稀飯裡面，熱了會很像麵筋」。（編輯：許苡晴）

吃膩大魚大肉，偶爾來點清粥小菜也是挺不錯的。然而，有有人吃個粥要配那麼多種的嗎？一直被唸說太誇張了...」而從畫面可見，原 PO 吃白粥的配菜多達 8 種，貼文一出，網友紛紛留言「」、「」、「」、「」、「」、「」「我家如果要吃粥的話，我下班回家路上也會去買筍乾！鹹蛋、肉鬆、鰻罐是吃粥必備！」「同時更釣出不少吃貨分享靈魂配料，即「」，