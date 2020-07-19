老婆婆7點衝超商搶口罩失敗！女「一舉動」奇蹟扭轉結局

隨著國內新冠費疫情趨緩，我國政府口罩禁令也已經解除，現在民眾不只可以到藥局購買口罩，許多實體通路也能買到。近日，就有網友分享自己去超商買口罩的時候，發現有一位老婆婆很落寞的在角落坐著，沒想到上前關心之後，才知道她沒有搶到口罩，但最終結局引發眾人熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊區」貼文指出「今天是某超商彩色口罩預購的日子，我排在中間，結果第一位就當機，後來可以順利購買的時候，前面的人都買好幾盒，排在後面的我們都不知道可不可以買到，果然，到第四位的時候就賣光了，大家只好失望的鳥獸散」。
「結果突然看到角落有一位老太太生氣又很難過，說她早上七點就來了，店員叫她在旁邊的椅子休息，於是她就乖乖的等待，等到要排隊的時候，店員並沒有告知她，因此讓她失去購買的機會，後來我鼓勵她再到機台前面去試試看，沒想到奇蹟竟然發生了，不只老太太買到一盒，連我也沾光買到了，而且我是最後一盒，連店員都覺得不可思議」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的是好人有好報」、「好暖心喔！好人有好報恭喜你」、「善良會有好報的」、「看到你的貼文，很替老婆婆開心」、「幸好老婆婆跟樂於幫助的你都有買到唷！」、「真的！通常沒買到就是沒了，你們還能奇蹟買到一人一盒」、「人在做天在看，好心有好報」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。