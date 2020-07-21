點自助餐找路人湊錢用三倍券！店員一句酸爆　網全火大了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有網友指出，自己點自助餐時，發現餐點價格不滿 200 元，因此著急找路人一同合資使用三倍券，但店員卻不滿狂酸原 PO 一句，讓他當下感到十分尷尬。
原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己去買自助餐時，本想用三倍券來消費，但沒想到價格不滿 200 元，因此他就尋求前方的路人，和他一同結帳就有 200 元了，「我在麻煩他給我現金就好，路人一口答應了」。
但沒想到，輪到原 PO 結帳時，店員卻酸說「政府發錢給你就是要妳盡量花，結果你在鑽漏洞」，當下原 PO 就尷尬地假裝沒聽到，但也讓他感嘆「我用振興券消費卻被酸 == ，不找零真的很麻煩」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少也傻眼直呼，「關店員什麼事？哪裡算漏洞？」、「那麼機車，那你就選擇不要收券就好了。店員就是白目」、「住海邊的，也管太多了」、「店員以為每個都是大官， 100 拿 200 不用找的」、「哪間店員管這麼多？跟你搭的人同意就好，不然點多吃不完還不是浪費…」、「店員講話那麼酸的嗎⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）
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