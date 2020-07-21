花零用錢幫全家領三倍券！他揭露下場　全場暴動：你贏了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有網友指出，自己花費私人零用錢，幫全家領取三倍券，但沒想到一拿回家，卻讓他哭笑不得。
原 PO 於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己利用私人零用錢，花了 3000 元領取全家的三倍券。他拿回家後，就依照家裡慣例，將三倍券分類好後全都上繳。
然而，原 PO 內文也貼出一張圖，只見畫面中他將三倍券分為老婆、女兒和自己三大類，其中老婆全是 500 元面額，女兒則都是 200 元面額，而他的僅是一張新台幣 100 元的鈔票，讓他哭笑不得直呼「耶，我還有 100 元的零用錢！哈哈哈哈哈哈……」。
貼文一曝光後，就引來網友討論，許多人紛紛安慰原 PO ，「 100 沒有使用期限」、「你 100 還可以找零耶」、「你除了 $100 零用錢以外，你還得到一個塑膠片」、「你贏了～你的沒有期限」、「至少是可以找零的台幣」、「 100 欸，還不快去買泡麵加顆滷蛋~ 慶祝一下。」
不過，也有許多苦主跳出來留言，「我一樣花 3000 去領，我連一毛都沒有」、「花 4 千連封套都沒看過」、「花 5 千就看一眼長怎樣而已⋯⋯」、「我倒貼 3000 ，剩下的 6000 還拿不到東西，你算好的了」。（編輯：陳雅雲）
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