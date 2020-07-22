iPhone能用多久？果粉狂推「一代神機」：爽拿5年還超順

▲原 PO 提問，iPhone 可以用多久？（圖／翻攝 PTT ）

現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪了。不過，就有網友指出，自己以前常常 2 年就換一支 iPhone ，但近年來因價格關係很少更換，但這就讓他好奇「 iPhone 可以用多久？」對此，就引來許多果粉曝光答案。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示自己以前都兩年就換一支 iPhone ，但近年來因為價格關係，所以都沒更換，手上的 iPhone 也準備要用滿第 4 年了，且除了充電孔有點鬆和電池曾更換過一次，其他運作都蠻順利的。這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問「 iPhone 可以用多久？你各位的紀錄是？」問題一曝光後，就引來網友討論，其中許多人非常推薦「 iPhone 6S 系列」，直言「我 iPhone 6s Plus服役中 有換過一次電池」、「 6S 剛初時用到現在」、「 6S 路過，換過一次電池後繼續奮戰」、「 6s+ 用四年了 換過一次電池 還是很順」、「 6s 換過兩次電池 5 年爽爽用」、「 6s plus 換過一次電池， ios 有更到最新還是頗好用」。不過，也有其他人分享不同經驗，「 7 用四年了，等 12+1 換過電池」、「 4S 今天打算換 SE2 」、「第一代 SE 剛出用到現在，超過四年了」、「 iPhone5 還在當公務機」、「 4S 、 7 皆服役中，4S 剩下鬧鐘功能」。（編輯：陳雅雲）