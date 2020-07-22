重病爸勤寫日記！兒偷看發現「心碎真相」　萬人淚喊加油

▲原 PO 解釋，自己的父親因為帕金森氏症的緣故，手會有不斷抖動的症狀。（示意圖，非當事人／翻攝 Pixabay ）

▲一名網友指出，字己某日偷看了患有帕金森氏症的爸爸的日記，但沒想到一看卻讓他感到相當心疼。（圖／翻攝 Dcard ）

不少人為了記錄日常生活點滴，都有寫日記的習慣。不過，就有網友指出，自己有一名患有帕金森氏症的爸爸，某日他發現爸爸正在低頭寫日記，好奇心驅使之下他就上前偷看一下內容，沒想到卻揪出了「悲傷內幕」，引起上萬人討論。原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己的爸爸在 16 歲時，因為高中國文老師曾要求寫日記，導致爸爸到了 76 歲仍保有該習慣。但某天原 PO 準備去上班時，就發現爸爸彎著身子，好像在寫些什麼，他上前一看就發現爸爸正在寫日記。他解釋，因為帕金森氏症讓父親的手會不斷抖動，會連一個字都無法完整寫出來，他原以為因為這樣的症狀，爸爸早已放棄寫日記了。此次爸爸之所以寫日記，主要是為了想記錄先前和媽媽、妹妹以及看護，一同到貓空搭纜車的過程。然而，原 PO 就偷看了一下內容，發現因為手抖的關係，爸爸所寫的字早已看不清楚，但當下他仍鼓勵爸爸，「爸，你寫的好好喔，原來你昨天去搭纜車看風景，還去喝茶吃點心。整篇心得日記寫的文辭並茂」，聽到原 PO 的暖心話語，爸爸和看護也露出了微笑。事後，他坦言，「雖然我也看不懂日記內容，但只要有豐富的想像力，就算爸爸在日記上畫上二個圈圈，再用二條線串起來，我也能看出來，爸爸想表達的事，他搭纜車時，開心的把手伸出纜車窗外，向木柵動物園裏的三頭大象打招呼。」但最後，原 PO 也傷心感嘆，「發現他這二個月，老得好快，原來人真的會在人生的最後階段，用非常快的速度老化，短短半年不到的時間」。貼文一曝光後，就有超過 1.2 萬人按讚，更有許多網友感動留言，「好可愛的爸爸，好暖心的分享，想哭哭，謝謝你說給我們」、「有洋蔥 QQ 多花點時間陪陪他吧！別後悔了」、「超感人我好想哭！爸爸好棒，讓我也想繼續寫日記！」、「看的好想哭，加油啊」。（編輯：陳雅雲）