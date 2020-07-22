女友遭貨車撞死！男首曝「悲痛心聲」：才準備要結婚生子

▲自稱是當事人的網友在 PTT 上首曝心聲。（圖／翻攝自 PTT ）

▲自稱是當事人的網友在 PTT 上首曝心聲。（圖／翻攝自 PTT ）

新北市新莊區幸福捷運站 2 號出口於 18 日發生一起死亡車禍，謝姓女子與何姓男友過馬路時遭貨車撞上，女子當場倒臥血泊之中，送醫不治。事隔 4 日，有位自稱是當事者的網友 PO 出一篇長文，內文提及撞擊後的經過、思念女友的心境和對於現實是殘酷無情還是慈悲的心情寫照，讓大批網友十分心疼。這位自稱是當事者的網友在 PTT 八卦版上發文，表示他和女友交往 13 年之久，不僅是彼此初戀，也正研究要買房還是租房，接著準備結婚生子。那天出門就是為了要到對面看房，兩人都並非「路權維護者」，女友常說「別和他們拼命」，若有車輛要闖，也肯定讓對方先過；走路也一定看左右有無車輛；斑馬線也是盡量沿著最內側走，豈料會有車輛從後方以這個角度高速衝撞。他表示，撞擊前聽到「碰」的一聲，接著人已在空中旋轉，在這個過程中聽見貨車引擎又再度加速的聲音；而後倒地，大約噴飛兩公尺，貨車在衝撞過後又向前開了 4 到 5 公尺的距離，他在第一時間詢問女友狀況，只見她側倒臥在地表示「不行了」，他當下判斷雖然氣力極微弱，但至少能說話，接著轉頭大罵司機「你為什麼要這樣開車？」，怎知司機竟回他「啊！我就沒看到啊」，問他能否打 119 也說手機不能打，有無保險也回沒有。他提到，想請周圍的人幫忙報警，但路人似乎都在遠處看著，只好自己從口袋拿出手機打 119 ，而他更表明，「我們走斑馬線沒有滑手機，不然手機一定會飛到不知到哪裡去」通報後，他跪在女友身邊，不斷對她說話卻都毫無反應，過了 3 分鐘，狀況愈來愈糟，他崩潰喊著「快醒醒，拜託，雖然還沒說，但我們不是要準備攜手過下半輩子嗎？」，直到警察和救護車先後到來，上了車，女友脈搏還在。到了醫院，昏迷指數永遠只有 3 ，女友家屬到達時，醫生表示已沒機會了。他進病房看著女友，在她耳邊清唱他們定情的歌曲，牽著女友並對她說我陪著你。「恩，我感受她哭了，這是我最後一次感受她的反應」最後的時間裡，他一直陪著女友，從「鼓勵」逐漸轉化為「請妳放心」，讓他十分煎熬。「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，他事後看了監視畫面，感嘆死神不知是慈悲還是殘酷，他也表示，有人說當下會想打駕駛，他以前以為自己會，但遇到了卻不會想把時間浪費在這人身上，只想全心照料、陪伴給予女友支持，字裡行間可以看得出來該名自稱是當事者網友的悲痛及無奈。網友們也紛紛留言「看到真的難過，加油」、「加油，你要好好把生活過好」、「 RIP ，願沒有下一個受害者」、「看到當事者發文真的很難過，上班差點掉淚」。(編輯:郭佩蓉)