冷氣「開舒眠26度」常被熱醒！達人曝解決妙方：還能省錢

▲先前有網友抱怨，冷氣開 26 度卻感覺更加悶熱。（圖／翻攝 PTT ）

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，先前就有網友指出，晚上睡覺時若將冷氣溫度設定在「 26 度」，再開啟「舒眠」功能後，半夜常常會被熱醒。對此，就有冷氣專家分享背後原因，更曝光解決妙方，引起討論。先前有網友於「PTT WomenTalk」板上發文，表示最近天氣太熱，於是打開冷氣準備舒爽一下，但原 PO 坦言，「雖然說提倡開 26 度剛剛好，但我自己覺得剛開的時候 26 度好熱喔」。根據《三立新聞網》報導，冷氣師傅林先生解釋，大部分冷氣機型的舒眠功能，會讓室內每小時溫度提高 0.5 度左右， 4 小時溫度會提高 2 度。之所以會有這樣的設計，主要是考慮到人體在入睡後體溫會下降，才會將冷氣的溫度稍微提高，讓人在睡眠時能更加舒適，同時達到省電效果。林先生透露，冷氣的「舒眠」效果，會讓房間在 1 至 4 小時內，將溫度升高 1-2 度，所以民眾若一開始就將冷氣房溫度設在最舒適的 26 度，再按下「舒眠」鍵，室內溫度過了一段時間，就會變成比較悶熱的 28 度。倘若想一整晚都不被熱醒，林先生也分享小秘訣，若以晚上 10 點啟動冷氣的舒眠功能開始算起，若將溫度設定為 26 度，再按下舒眠功能，之後更搭配電風扇使用，室內就能維持在 28 度，甚至還能節電高達 12% 以上，達到省電節能的效果，更能讓荷包省下不少錢！不過，若認為 28 度還是太熱，林先生建議能將溫度往下設定為 24 或 25 度，啟動舒眠功能後，就算沒有電扇，也能將室內溫度停留在最舒適的 26 度左右。（編輯：陳雅雲）