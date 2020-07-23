日本人常花時間走路「台人卻無法」？眾曝暗黑理由：無奈

▲網友在 PTT 上以「為什麼日本人願意花時間騎腳踏車跟走路」為題發問。（圖／翻攝自 PTT ）

機車是多數台灣人必備的交通工具，學生、上班族，都十分喜愛騎乘機車通勤。不過有網友不解，為何日本人願意花時間騎腳踏車跟走路，反觀台灣人連 100 公尺近的超商也要騎機車來製造空氣汙染，雖台灣人騎機車講求效率，不想花時間在通勤上，但為什麼台灣各方面卻還是差了日本一大截？該名網友在 PTT 八卦版上 PO 文，他表示為什麼日本人都願意花時間騎腳踏車和走路，反觀台灣人到哪都要騎機車，感覺上台灣人比較有效率，因不想花太多時間在通勤上。他也提及，但是台灣人民的薪資、成就、建設跟發展卻都不如日本，讓他不禁好奇「台灣人騎機車講求速率，為何還會輸給花很多時間走路跟騎腳踏車的日本人」？貼文一出，大部分網友都透露唯一關鍵，「日本走路安全還有人行道，台灣走路被逼被叭，還沒人行道，日本人行道是很誇張的多，很多莫名其妙的地方也有人行道」、「日本是連跨海大橋和海底隧道都有人行道的國家，真的屌打」、「因為日本走路和騎自行車相較台灣安全太多了」；也有網友認為「日本人行道和歐美一樣多，是台灣太少，台灣炒地皮很誇張，地不願留給公用人行道」、「台灣騎樓就不用說了，連人行道也當自己的車庫用」、「如果騎 100 公尺去巷口買飲料要付停車費你也會願意走路」。事實上，根據內政部營建署的《市區道路及附屬工程設計標準》，其中第十六條之一規定，「人行道寬度依行人交通量決定，其供人行之淨寬不得小於 1.5 公尺。但受限於道路現況，經該管主管機關核可者，其淨寬不得小於 0.9 公尺」顯示出人行道寬度是可能被犧牲的，若是人行道上還有放置其他物體，行人實際可通行的空間又變得更狹窄了。（編輯：郭佩蓉）