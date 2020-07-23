準爆！手掌和手指比例最接近哪種？看穿你的「真實性格」

▲你的手掌和手指比例最接近上圖的哪個類型？一秒洞悉你的「真實性格」。（圖／翻攝自Look Pretty）

手相是很神奇的東西，能看出一個人的生命運走向、身體狀況，甚至還能得知一個人的個性是如何？根據 Look Pretty 報導，依照手指和手掌的比例，你的手最接近上圖中的哪個類型呢？答案將神準分析你的「真實性格」。

結果分析

① 地球之手 ：





地球手型的特徵是方掌和非常短的手指。據說這種人非常負責、理智且為人十分正直，就算是遇到到感情事也能保持理智，且公平公正、不情緒化。而這類手型的人多數都有喜歡種植花草或是木工相關的興趣。





② 火焰之手 ：





火焰之手的特徵是大手掌和短指。手指越短，代表這個人越固執，擁有火焰之手的人，通常有著勇往直前、熱情奔放的特質，除此之外，他們也是個很有決心且當機立斷的人，這些特質正是團隊所需要的，因此他們非常適合當團體中的領導人。而多數火之手類型的人都善於社交，並且喜歡娛樂性及運動類活動。





③ 空氣之手 ：





空氣之手的特徵是具有正方形或矩形的手掌，手指長度與手掌長度大致相同。擁有空氣之手的人都非常聰明，且具備很好的溝通能力，不過，這類人往往會因為想太多，使得自己與世界產生隔閡。而這類型的人，通常會在從事寫作或教學類型的工作上找到屬於自己的舞台。





④ 水之手 ：





水之手具有細長的長方形手掌形狀，並配有非常長的手指。屬於水之手的人通常富有想像力，並具有靈活的性格，不僅如此，他們還是非常浪漫、敏感且心思細膩的人。而擁有水之手的人，對音樂、詩歌和神秘感都倍感興趣，他們通常會在涉及關愛他人的工作中找到成就感，並獲得成功，如：慈善事業與精神領袖等。（編輯：許苡晴）



