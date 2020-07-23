最不想到台灣哪一縣市玩？外國人答案曝　眾笑了：不意外

▲外國人討論台灣縣市哪裡最值得旅遊。（圖／翻攝酷的夢Youtube）

▲外國人討論台灣縣市哪裡最值得旅遊，新竹吊車尾。（圖／翻攝酷的夢Youtube）

台灣雖然土地不是很大，但其每個縣市都有不同的特色跟文化，認真要旅遊的話，也得花上一段時間，不過，近日就有幾位國外 Youtuber 一起拍攝影片，透露外國人來台灣最不值得去旅遊的縣市，其第一名曝光後，引發不少熱議。Youtuber 頻道「 Ku's dream 酷的夢」日前上傳新影片，題材為「外國人台灣縣市排行榜，最不值得旅遊的地點竟是？」邀請到同樣是外國人來台灣定居的日本人 Tommy 、美國人劉沛、來台 23 年生活的 Hook ，討論台灣哪個城市最棒，哪個城市又是最不值得旅遊。其影片是使用「Tier list 」來進行排名，分別敘述台灣各個縣市的特色以及遊玩景點後，四人共同決定其排名，S 最高，F 則是最低等級，其中排名較高的城市包括新北市拿到 S 等級，著名景點如淡水、九份、野柳等等；另外 S 等級的還有台南，古蹟的文化豐富外，美食也是許多外國人必朝聖的景點。至於在吊車尾的部分，包括苗栗、雲林都拿到 E 等級，其中苗栗雖然有客家文化等等，但以外國人的角度來看，交通確實不方便，不適合旅遊；雲林則是知名度過低，在場的其他三位 Youtuber 來台好幾年都沒去過；至於最低的 F 等級則是新竹，住在新竹三年的 Hook 則表示除了「貢丸、米粉」真的想不到其他的特色，只要聽到有朋友想帶女友去新竹，都忍不住讓他直呼「你想被分手嗎？」影片一出，網友們紛紛回應「感受蠻準的，連台灣人都不知道新竹要幹嘛＝＝」、「新竹實至名歸啦，除了科技業之外，真的沒啥」、「新竹逛百貨公司而已」、「身為苗栗人我真的只能說很無聊...」、「新竹物價高、交通也不方便」、「新竹真的是沙漠啊，實至名歸」、「新竹排 F 真的笑到不行」、「身為桃園人真的要說，桃園真的無聊到不行」。（編輯：張嘉哲）