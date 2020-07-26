女兒幫領振興券！父親卻冷回狂嗆　兩派人馬戰翻：好可悲

▲三倍券。（示意圖／翻攝自爆廢公社臉書）

▲藝Fun券抽獎結果日前出爐。（圖／翻攝自文化部臉書）

▲農遊券。（圖／翻攝自農業易遊網）

政府為振興經濟，各部推出許多補助券，包括三倍券、文化部的藝 FUN 券、農委會的農遊券、體育署的動滋券、客委會的浪漫客庄旅遊券，也因此引起許多網友關注，甚至藉此延伸出許多領券、用券的議題。而近日就有位女網友在網路上表示不解，「為何好心幫忙登記振興券，爸爸卻不高興」，讓兩派網友戰翻，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「後悔幫父親登記一波振興券」的文章表示，「父母不太會用智慧型手機，幫他們申請了農遊、客庄及藝 FUN 券，還滿幸運的也都全中了！開心的告訴他們金額，母親也很高興」，但沒想到原 PO 的父親卻冷回狂嗆，「那麼少錢沒什麼好開心，中上千萬再跟他說，他沒空也不想學用 APP ！浪費時間！」，此舉讓原 PO 爆氣表示疑惑，「我真的超火，現在打算把他的部分全部捐出！如果是大家會怎麼做？」此篇文章一發出後，立刻引起兩派人馬熱烈討論，留言區紛紛戰翻，有網友認為「爸爸其實超貼心，怕自己子女忙，還搞這個太麻煩」，「有的爸爸真的會故意說這東西很難吃，為的就是不要讓子女再為他花錢買東西，但買回去的東西都是吃光光」、「爸不是這個意思啦，他是怕麻煩你才說成這樣」、「他是想給你們用啦，怕害羞不想直說」，也有網友表示「爸爸的言行真的不 OK 」、「如果是為了讓子女拿去花故意講難聽話，這種人還真不討喜，真的該修正態度」、「話講得那麼難聽，還要『好意揣測背後用意』，真當所有兒女都這麼會『讀心』？這時候不就是說聲謝謝就可以了，華人父母為什麼都要這樣？真的好可悲」、「家人之間這樣更難受，辛苦你了」。不過綜合網友意見，大多數人都建議原 PO ，「如果爸爸不想用的話，自己拿來使用就好」，「自己拿來用啊」、「這樣不是很好嗎？自己拿來用啊」、「捐什麼捐，你自己留著用就好」、「自己用，一半給你媽」、「拿來自己用不會，不用白不用啊」。（編輯：王柏文）