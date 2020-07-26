為何有店家不喜歡收三倍劵？答案一面倒攤2風險：超實在

▲三倍券。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

▲新台幣。（圖／NOWnews資料照）

▲店家拿三倍券到金融機構兌領的開始日是 7/23 。（圖／經濟部提供）

行政院推出的「振興三倍券」領券人數已經突破千萬人，許多人都已經到各種店家消費拼經濟。近日，就有網友在網路是表示疑惑，「為何有店家不喜歡收三倍劵？」沒想到網友們竟答案一面倒的點出 2 風險，直言「其實很實在」，貼文引發廣大迴響。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「不太懂為何店家不喜歡收三倍劵？」的文章表示，「去民宿住了五千多塊，店家只願收一千元三倍劵，其他四千多要用現金，我不太懂耶？今天有人拿一千塊劵來買一百塊物品，假設店家找了九百元，難道店家拿一千去銀行換錢，收入是一千嗎？應該還是一百吧，不懂一堆店家不收原因？」此篇文章一發出後，網友們答案一面倒的指出 2 種風險，留言區蓋起高樓。網友們認為，有些店家之所以不太喜歡收取三倍券的原因在於「現金流」和「假鈔」這兩種風險，「現金最實在阿」、「怕收到假的」、「現金流不夠」、「個人覺得怕收到假的」、「如果你是店家，同樣三千，還要去換一樣三千，願意多做嗎」、「『現金週轉率』下個月要付給廠商的錢要 5 百萬，而廠商只收現金不收振興券」。至於有網友提到「攤販的查稅問題」和「三倍券到年底才能統一換現金」的兩種說法，財政部特地發出新聞稿澄清，攤販屬特殊營業人，是以營業類別、面積等條件「查定課稅」，因此，現金流增加不會成為計稅或追稅依據。而「三倍券到年底才能統一換現金」的說法，經濟部則表示，店家到金融機構兌領的開始日是 7/23 ，有統一編號的店家直接到金融機構兌領，沒有統一編號者，可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位兌換，因此不會有到年底才能統一換現金的狀況。（編輯：王柏文）