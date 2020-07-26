「秒回訊息」壓迫感超強？網抖出2關鍵　更揭1要點：恐怖

▲網友們認為要秒回「工作」和「尬聊」的訊息才會有巨大的壓迫感。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

每個人使用通訊軟體聊天時的習慣都不盡相同，有人喜歡傳貼圖，有人喜歡打顏文字或火星文，也有人偏好跟親朋好友分享各種照片及長輩圖，不過，有些傳訊息的習慣其實常常讓人質疑「這樣真的好嗎？」因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「『秒回訊息』壓迫感超強嗎？」沒想到大量網友紛紛點出關鍵和要點，直言「真的恐怖」，貼文引起廣大迴響。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「會覺得秒回訊息很有壓迫感嗎」的文章表示，「之前有訊息都會直接點開秒讀秒回，不管是公事還是和朋友閒聊，後來有一個好朋友和我說過，除了公事會馬上處理，她都會先放一會兒再慢慢回復，她說這樣比較沒有『壓迫感』，所以現在我也是收到訊息都會先擺一邊，對方如果收到訊息就秒讀我也會覺得壓力很大，我不知道是不是怕造成壓迫，還是單純懶得社交而已」此篇文章一發出後，網友們抖出 2 關鍵，甚至更揭露了 1 要點，留言區蓋起高樓。網友們認為要秒回「工作」和「尬聊」的訊息才會有巨大的壓迫感，「工作方面或尬聊的部分」、「看人回覆，討厭的人，訊息連看都不看」、「工作以外的會」、「不熟的人會超有壓迫感」、「工作休假時，訊息根本看都不想看，但遇到要要求秒回的上司真的受不了」、「不是討厭的人都還好」、「沒有好感就會有壓迫感」、「人的問題 +1 ，我喜歡的人秒讀秒回我會很開心，其他人我都懶得馬上回」。甚至更有網友點出重點「秒回訊息不會有壓迫感，被要求秒回才會有」，「要求別人秒讀秒回比較讓人有壓力」、「要求秒讀秒回比較有壓力 +1 」、「秒看也不一定要秒回」、「如果我被秒回的話，我不一定會秒回」、「在乎回訊息速度真的很無聊」。（編輯：王柏文）