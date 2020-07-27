千年古蹟改清真寺眾憂鎮館之貓處境　當局表態：好暖心

位於土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）經歷時代更迭，不同時期身分不斷轉換，曾是大教堂、清真寺和博物館。日前在土耳其總統Recep Tayyip Erdoğan一聲令下，決定結束其原來近90年的博物館用途改為清真寺，一時之間引起全球各界熱議。不過其中「鎮館之貓」Gli的生活並不受改變，而是延續其16年以來的生活，繼續住下來。

▲Gli的名字涵義為「愛的聯盟」，牠的存在讓許多僅有一面之緣的人，有機會聚集在一起。（圖／IG@hagiasophiacat）

▲牠一點也不怕生、不怕鏡頭，對所有人都非常友善。（圖／IG@hagiasophiacat）

▲對拜訪聖索菲亞大教堂的遊客來說，Gli也是其中一個「必訪景點」！（圖／IG@hagiasophiacat）

貓咪Gli從小就住在聖索菲亞大教堂內，牠有點鬥雞眼的可愛眼眸，加上親人、撒嬌的個性，一直以來都深受大家喜愛，更有不少旅客慕名而來，只為了見見Gli本尊。牠更因此擁有自己的IG，IG一開始由當地導遊Umut Bahçeli所創立，並且可以持續在上面看到許多來自各界分享Gli的教堂日常，目前已有超過7萬名追蹤者，是隻非常有名的網紅喵喵！





然而這次聖索菲亞大教堂的用途轉移，民眾非常擔心Gli和其他居住在此的浪貓，生活會否受到影響。還好日前總統發言人也透過媒體表態：「貓咪會一直在這，而且我們絕對歡迎牠們在清真寺裡面。」對Gli和其他住在裡面的浪貓來說，這裡已經是牠們的家了，因此當局也決定，即使聖索菲亞大教堂從博物館改為清真寺，也不會讓牠們無家可歸。（編輯：李家慧）



