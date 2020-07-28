對發票中5碼爽賺4千！男一查真相臉綠了：比悲傷更悲傷

▲原 PO 指出，自己對發票一次中了 5 碼。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲原 PO 一查後才發現，該張發票的兌獎時間早已截止。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

最新一期 5 、 6 月份統一發票已於 7 月 25 日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友指出，自己回去對了先前沒對過的發票，沒想到發現自己中了 4 千元，然而下場卻讓他十分崩潰。原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，其貼出了一張照片，只見照片中是 109 年 1-2 月的發票，而他就興奮直言「人生第一次中五碼」！但尷尬的是，原 PO 之後上網仔細一瞧，發現 1-2 月的發票兌獎日期早已截止，這樣的悲劇情形，就讓他崩潰直呼「此時此刻的我，只想說....沒事幹嘛對過期發票」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「過期的我都直接丟了，對了也是徒傷心」、「比悲傷更悲傷的故事」、「在不對的時間遇到對的發票！」、「對過期發票比較會中大獎」、「還好中五碼而已，頭獎就要跳海了」、「過期發票一律丟掉，對都不要對」。甚至也有許多過來人感嘆留言，「我之前也拿我弟的過期發票對，結果中 3 張 200 元的，但是都超過時間了！」、「沒事，我老公中過過期的頭獎，差點捏爆他！」、「我中過 6 碼，不過過期一天才發現它的存在」、「原來我不孤單，之前也中過 4 千，結果也是過期才發現」。（編輯：陳雅雲）