師傅狂勸裝定頻冷氣！再酸「變頻廣告騙人」　網友曝盲點

▲網友被建議安裝定頻冷氣就好，讓他納悶上網發問。（圖／翻攝爆系知識家臉書）

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有網友指出，自己被冷氣業者建議，在客廳安裝定頻冷氣就好，更直言「變頻都是電視廣告在騙人的」，這讓他感到相當困惑。對此，就有行家跳出來解釋真相。原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示有冷氣業者建議他在8坪的客廳安裝定頻冷氣就好，更直言「變頻都是電視廣告在騙人的」，這就讓原 PO 困惑提問，「請問8坪跟6坪建議安裝幾頓的冷氣？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中就有不少人戳破真相，「如果沒預算考量，請裝變頻，我覺得那業者只是想要出清舊冷氣」、「覺得你是肥羊想清庫存」、「差沒幾千塊，當然買變頻冷暖」、「感覺你很好騙吧？定頻裝起來省事又清庫存」、「業者清庫存吧⋯⋯」。不過，也有其他人給予不同意見，「如果你很少吹冷氣，定頻又沒壞幹嘛花錢買變頻。如果你天天使用當然就是變頻呀。是要看你的使用量」、「房間只開睡覺時間，定頻。（當初業者是跟我說，如果不是長時間一直吹，特定時間開冷氣涼一下，定頻夠了）」。至於到底哪一款冷氣最省錢呢？綜合網路上各種專家說法，似乎大都認為變頻冷氣比定頻冷氣更省錢。不過，也有專家認為，還是要看個人的「需求」而定。例如你對冷氣需求不大，開冷氣的時間不長，那麼定頻冷氣也足以應付需求。（編輯：陳雅雲）