幫全家登記動滋券！男一看結果臉綠了　釣出6千人狂安慰

2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，教育部體育署就發放了400萬份500元「動滋券」，超過700萬人登記成功。體育署也於28日在4位體育國手和律師見證下，公開抽出中獎名額。不過，就有網友指出，自己幫忙全家人登記抽獎，沒想到結果卻讓他十分崩潰。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己幫忙一家四口上網登記抽取動滋券的資格，但一等到中獎結果出爐後，他發現全家就僅有自己沒收到中獎簡訊，讓他憤怒直呼「我負責上網填單，結果…就我沒中籤！」
貼文一曝光後，就有超過6千人按讚，更有許多苦主紛紛留言，「我幫我自己跟男朋友填，結果他收到簡訊」、「我跟你一樣，我幫我老公填單結果他有中，我沒中.....」、「我上次的農遊卷也是，我填了六個人，其他五個都有中，只有我沒中」、「我也是⋯幫忙家人有中我都沒有」、「我登記了10個人，只有我沒中籤，該高興還是難過！？」
教育部體育署所發放的「動滋券」已於28日下午開出 400萬個中獎名額，中獎者將會陸續收到「簡訊」及「電子郵件」通知，此外民眾也可至「動滋網」上查詢抽籤結果。（編輯：陳雅雲）
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