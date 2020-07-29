有夠準！朋友約飯局會選吃什麼？測你的「戀愛情商指數」

在愛情裡，「情商」可說是比智商重要，因為情商高的人，為人處世更加通透，能讓兩人的相處更為舒適，溝通順暢無阻。想知道你在戀愛時的情商有多高嗎？快跟著大陸網站《星座屋》的測驗來測測看吧！上圖中共有4種不同類型的美食，若朋友邀你一起吃飯，你會選擇吃什麼呢？答案將分析出你的「戀愛情商指數」。你對於任何事都看得很明白，比較會為他人著想，在愛情中，你的情商非常高，當對方有心事時你會主動詢問，假若另一半生氣時，你也會主動低頭認錯，讓對方平靜下來，再慢慢找出問題並一起解決。你的高情商讓對方和你相處時毫無壓力，甚至還能隨心所欲。基本上，你算是一根腸子通到底的人，比較呆板、固執，總是理不出對方話語裡想表達的是什麼，導致自己經常覺得對方莫名其妙就生氣，完全不知道發生什麼事、不解是因為什麼而生氣。建議你多和別人切磋經驗，結合自身情況去處理，否則真怕到手的鴨子都飛了。雖然某些時候你有點不解風情，但絕大部分時間，你都能感受對方的心情變化，你的戀愛情商還算高。你不僅會花心思給對方製造小驚喜和浪漫，還會拿自己當笑料逗人開心，另一伴與你在一起既輕鬆又快樂。在談戀愛時，你顯得較為青澀，經常會去查詢一些戀愛秘笈，雖然有時吃力不討好，但偏偏就是這種傻裡傻氣的模樣，才讓對方更加心動。雖然你在戀愛時情商不是那麼高，不過，另一伴可以從你的行為舉止中看出你的態度及人品，進而更放心的與你發展下去。（編輯：許苡晴）