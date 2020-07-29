墾丁買烤干貝！老闆報「超狂價格」　網友看傻：點不下去

新冠肺炎疫情在台灣趨緩再加上暑假到來，不少觀光地區與離島都出現「報復性」出遊人潮。就有一位女網友到墾丁遊玩，家人買了4顆「北海道烤干貝」，而老闆報出的「超狂價格」也掀起網友熱烈討論。
一名女網友在《爆怨公社》發文表示，自己的姊姊到墾丁大街逛逛，途中看到「北海道烤干貝」便決定幫待在民宿的老公買，「我姊買之前有問價錢，因為是幫在民宿的姐夫買的，這一串買回來時叫我們猜，大家聽到價錢整個狂笑！因為幾百年沒來墾丁玩了，真的是墾丁大街的東西，超級無敵爆貴」。
原PO隨後也公布這串「北海道烤干貝」價格，「4顆都不到10元大的烤干貝，答案是240元，來賓掌聲鼓勵鼓勵，都可以買3個排骨便當了」。
貼文發出後立刻引來網友熱烈討論，「這價格倒是挺不意外，畢竟墾丁離北海道太遠了」「去墾丁唯一只吃麥當勞」、「墾丁賣的東西真的很貴，我也買過滷味一次破千」、「觀光財啊」、「干貝是不便宜，但是我點不下去」、「我買過，當下聽到240我直接傻住」、「墾丁大街從來不會讓我失望」。（編輯：潘毅）
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