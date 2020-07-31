他買「新竹伴手禮」！一嚐後大驚：超香　老饕曝隱藏吃法

▲有網友表示，自己日前買了新竹知名伴手禮「花生醬」，結果回家一嘗後驚呆，味道超香又好吃，他並跪求更多吃法，釣出老饕分享「隱藏吃法」。（示意圖／取自pixabay）

台灣好玩的地方非常多，每個縣市都有不一樣的民俗文化，每個地方皆有不同的景點、美食與特色伴手禮，蘿蔔青菜，各有所愛。而近日有網友就在PTT分享，自己日前買了新竹知名伴手禮「花生醬」，結果回家品嘗後超驚豔，不僅味道超香，還超好吃！這讓他忍不住跪求「除了塗麵包以外的用法？」釣出不少老饕分享「隱藏吃法」。

原PO在PTT八卦板以「花生醬也太好吃了吧」為題發文，他表示，自己買了新竹有名伴手禮「無糖花生醬」，結果回家一嘗後驚呆，不僅超級香還超級好吃，但他擔心用不完，便好奇詢問大家「花生醬有沒有除了塗麵包以外的用法啊？有沒有相關的八卦？」

▲網友在PTT討論新竹花生醬有何「隱藏吃法」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「塗在煎好的牛排肉上」、「配焢肉也不錯」、「花生醬牛肉漢堡讚讚讚」、「抹在米香上面，會有吃固體米漿的口感，因為米漿原料裡有花生」、「任何餅乾都很搭，蘇打餅、蛋捲、方塊酥、饅頭、銀絲捲，最近嘗試拿花生醬來拌乾麵」、「配OREO啊！」「這個的確好吃，我會拿來跟芝麻醬一起拌關廟麵吃」。

由於目前正值炎熱夏季，不少老饕更分享夏天的另類吃法，直指「混芝麻醬，拌涼麵」、「夏天可以剉冰加花生醬」；另也有內行傳授隱藏吃法，透露可以將花生醬「裹粉油炸」，體驗有別以往的滋味。（編輯：許苡晴）