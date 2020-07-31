女大生超神複製「徐佳瑩照片」！粉絲一看跪了：雙胞胎吧

▲女大生逗趣模仿徐佳瑩領取懷孕手冊的照片，卻意外撞臉，引發熱議。（圖／翻攝Dcard）

歌手徐佳瑩和導演比爾賈結婚兩年多，日前開心宣布懷孕喜訊，手上還拿著孕婦手冊歡喜自拍，讓不少演藝圈友人及粉絲又驚又喜，而近日，就有一名女大生在網路上模仿徐佳瑩的拍照姿勢，沒想到網友一看照片全震驚，紛紛表示「根本是同一人」，貼文引發熱議。原PO在Dcard貼文指出「朋友都說我跟徐佳瑩長很像，其實我比較希望像的聲音，但可惜我是音癡」只見發出的照片中，第一張照片徐佳瑩拿著孕婦健康手冊，一頭長髮加上大眼及露齒笑，而原PO也依樣畫葫蘆拍了一張同角度、姿勢的照片，右手則拿著筆記本，兩張照片猛一看，相似度高達百分之90以上。貼文一出，網友紛紛回應「你到底花多少錢請徐佳瑩去拿孕婦手冊」、「太像了，超扯」、「真的像到很誇張」、「扯⋯失聯的雙胞胎吧」、「你有在路上被認錯過嗎」、「太像了吧！一下沒反應過來，以為是本人」、「連牙齒都一模一樣是怎麼回事！」、「我覺得你比徐佳瑩還徐佳瑩耶。」徐佳瑩日前在臉書發文表示「現在，我有兩顆心臟」，表示一顆心臟是媽媽生給她的，另一顆要生給小弟兄的，她表示「體內像巧克力冒險工廠那樣運作五個月了，很忙很神秘...不知他在水裡玩什麼，只能靠大肚肥臀疲倦愚鈍以及無盡的便秘來感知，他來勢洶洶」開心對外宣布懷孕喜訊。（編輯：張嘉哲）