女友想當直播主！男一查「超慘真相」臉綠到爆：三觀炸裂

▲原PO收到女友傳訊，表示自己想去當直播主。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO得知女友想在成人平台當直播主後，憤怒拒絕，沒想到卻引來女友不滿。（圖／翻攝Dcard）

▲一名網友指出，自己和女友最近經濟狀況欠佳，但沒想到女友就想在成人平台當直播主賺錢。（圖／翻攝Dcard）

男女雙方交往後，為了能讓彼此關係走得更長久，必須靠彼此不斷溝通、交流。不過，就有網友指出，自己最近與女朋友同居，但在經濟上卻遇到了一些瓶頸，女友就坦言想當直播主賺點錢，但沒想到原PO一搜出真相，就讓他當場崩潰。原PO於《Dcard》上發文，表示自己最近與女友同住，但兩人經濟狀況不太好，而某日他下班時，女友突然傳來訊息，內文說道「上次跟（閨密）吃飯，有跟她說我們的狀況，她說她朋友有在經營這個，聽說一個月的收入其實還不錯，我就在想阿，我如果去試試看可以嗎？」當下他一瞧，才發現原來女友從閨密那得知一個成人平台，因此想在那裡當性感直播主。當下他也立刻拒絕女友，更直言「我知道我們現在缺錢，但做（成人平台）你在跟我認真嗎？要不要乾脆說要去做八大行業好了…」。但女友被拒絕後，反而生氣回嗆「我只是先問問你而已，又還沒開始做，算了你就是不信任我而已，我又不會在上面亂來」，之後也不和原PO繼續溝通，立馬跑到閨密家。這樣的狀況，也讓原PO十分無奈，他表示「我現在擔心的是像那種平台，我在YOUTUBE上看了很多實測，都會有那種暗示約的主題，這個我就真的不行，我真的不知道哪天她會不會被錢沖昏腦袋，去跟別人約X...」。除此之外，他也坦言女友慾望相當大，不管是在物慾還是肉慾上，前陣子還有大學同學送女友一堆包包、鞋子、香水，甚至還曾抓包過女友和男同學偷跑去吃喝酒。這樣的狀況，也讓原PO產生分手的念頭，但由於3年的感情難免不捨，讓他猶豫不決。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人都紛紛狂勸原PO分手，直言「你想每天擔心她會不會劈腿嗎？拜託放過自己吧」、「勸你分手，不尊重你的女朋友，不值得讓你真心對待」、「不願意溝通欸！以後更大的問題怎麼辦，真的另一半的朋友要慎選」、「怎覺得她不在乎你感受....這樣你會過得很痛苦」、「你真的傻子，這樣還不分」。（編輯：陳雅雲）