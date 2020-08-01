旗袍太貼身！正妹作家「穿上脫不掉」釀悲劇　20萬人笑翻

▲日本一位正妹作家桐澤多惠，因為貼身旗袍脫不下來意外在網路爆紅。（圖／翻攝自@kirisawatae的推特）

▲日本一位正妹作家桐澤多惠，因為貼身旗袍脫不下來意外在網路爆紅。（圖／翻攝自@kirisawatae的推特）

▲日本一位正妹作家桐澤多惠，因為貼身旗袍脫不下來意外在網路爆紅。（圖／翻攝自@kirisawatae的推特）

▲日本一位正妹作家桐澤多惠，因為貼身旗袍脫不下來意外在網路爆紅。（圖／翻攝自@kirisawatae的推特）

說到東方的傳統服飾，旗袍無疑是其中的佼佼者，不僅具有古典美，貼身剪裁更將身材曲線展露無疑，穿上後總能洋溢浪漫女人味。但也因為太貼身，日本一位正妹作家意外發現自己穿上旗袍後脫不下來，想曬美照卻釀出大悲劇，讓網友笑翻。這位在推特上爆紅的日本作家名叫桐澤多惠（桐沢たえ），筆名是「水上庭」。桐澤多惠以「悲報！網路上買的性感旗袍穿來玩，結果脫不下來」為題發文，充分發揮作家的功力，生動地將自己與旗袍「搏鬥」的過程紀錄下來，趣味貼文和衝擊照片，短短數日便獲得超過20萬位網友按讚。桐澤多惠在推特上分享了數張照片，第一張是全身照，穿上貼身透膚旗袍後顯得身段十分婀娜性感，第二張則是大頭照，可以看見精緻的妝容和高冷的眼神。哪知下一張照片畫風突變，想要脫掉旗袍卻脫不下來，整個大狼狽，妝髮全毀讓網友笑翻。桐澤多惠在陷入脫衣跳戰的過程中，不斷在推特更新最新戰況，「這個不把肩膀弄脫臼絕對脫不下來」、「誰來救救我」、「我發現越著急，旗袍會因為流汗黏在皮膚上更難脫掉，所以打開冷氣跟電扇打坐讓自己放空」、「想起奶奶說過...不要穿無法自己一個人脫下的衣服」、「這時候如果有人來送快遞就慘了」。最後在媽媽的幫助下，桐澤多惠終於脫掉旗袍，由於被媽媽責罵是笨蛋，桐澤多惠透露自己還「小哭了一下」。順利從旗袍中脫身後，桐澤多惠也不忘附上自己握拳慶祝的勝利照，讓大家不禁莞爾，紛紛在底下留言說，「從模特兒變成恐怖片」、「這畫面的衝擊力絕了」、「完全像變了個人」。（編輯：倪浩軒）