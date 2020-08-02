為何三倍券不能拿來當薪水？眾曝「真實理由」：自以為是

▲網友討論三倍券能否當成員工的薪水。（圖／讀者提供）

行政院推出的振興三倍券已經上路超過半個月，不少人已經領取並到各種店家消費拼經濟，而政府也一再強調，三倍券等同現金功能。對此，就有網友討論「三倍券能拿來發給員工薪水或者獎金嗎？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「政府不是一直說三倍券跟現金功能一樣，那拿來當一些打工的人薪水或者是小額獎金應該可以吧？而且出去外面買東西，用三倍券現在不是一堆優惠，實際上領到的更多不是嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「等同現金個大頭，一堆東西都不能買，少自以為是」、「三倍券能網購嗎？答案出爐」、「如果是員工主動提的我覺得可以通融啦，但自己給超怪」、「他也只能發三千塊...這有討論的價值嗎」、「根本不等同現金，限制一大堆」、「當然還是拿現金啊，有優惠的店家你又不一定有需求」。至於老闆是否能以三倍券支付薪水，勞動部日前也給出答案表示，根據《勞基法》第22條規定，工資要使用法定通用貨幣發放，三倍券無法作為工資發放給勞工，雖然法律規定，工資可以用「實物給付」替代，但這裡指的是類似勞工和公司約定好，在員工餐廳用餐的費用可從工資中折抵的形式，並非指可用三倍券來替代工資，若工資未全額給付給勞工，依法可處2萬到100萬元罰鍰，勞工可檢附相關證據，就近向各地勞政主管機關或撥打1955檢舉。（編輯：張嘉哲）