冷氣只吹晚上！套房電表「月狂跳400度」　內行秒懂真相

▲一名網友在PTT八卦版表示，自己住單人套房，且冷氣只吹晚上，一個月卻跳了400度電，內行一看秒懂「背後真相」，貼文掀起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲一名網友在PTT八卦版表示，自己住單人套房，且冷氣只吹晚上，一個月卻跳了400度電，內行一看秒懂「背後真相」。（示意圖／翻攝爆廢公社公開板）

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在PTT八卦版表示，自己住單人套房，且冷氣只吹晚上，一個月卻跳了400度電，內行一看秒懂「背後真相」，貼文掀起網友熱議。原PO表示，自己住在單人套房，只有在晚上才開冷氣而已，睡覺還會設定時關機，但剛剛算一下電費，一個月竟用了400度電，不禁疑惑「還是熱水器在吃電？儲備性電熱水器要關嗎？是不是哪裡搞錯了？」甚至一度懷疑是自己眼花看錯了。貼文一出，隨即引發熱烈討論，內行網友一看秒懂問題絕非冷氣，而是電熱水器，「電熱水器超耗電」、「電熱水器本來就超吃電」、「對，熱水器要關」、「熱水器要關，超級耗電」、「哈哈，原來是熱水器菜鳥，你不知道儲熱式熱水器你不關，無時無刻都在加熱保溫嗎？」「看到電熱水器就覺得不意外了，你習慣洗溫水齁」、「儲備式熱水器溫度降低會自動加熱，本來就很耗電」。對此，其他網友紛紛表示「你冷氣是舊型的吧」、「財富自由了」、「儲熱的沒用要關，不過400度一定還有其他問題」、「有次我房客電熱水器的開關壞掉，不能關，整個夏天都無感，到了冬天電費暴增一千多，才發現開關壞掉」。綜合網路上的專家建議，如果家中使用儲熱式電熱水器，為了避免在沒有使用的時候還反覆加熱，浪費電又讓電費暴增，建議洗澡前30分鐘再開啟，洗完澡之後，也別忘記關閉電熱水器總電源！另外，選擇「定時定溫」、「速熱系列」的電熱水器，也能達到省電節能的效果。（編輯：賴詠璿）