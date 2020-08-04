女爽點50元印度甩餅！結帳瞬間臉綠　「細節」曝光眾吵翻

▲網友分享自己去夜市買50元的印度甩餅，但最後做好價格變成100元，引發熱議。（示意圖／翻攝Dcard）

台灣的夜市裡頭不僅有許多在地小吃，也有來自不同國家的美食，例如印度甩餅、巴西漢堡、韓式炸雞等等。近日，就有一名網友表示，自己去夜市要買印度甩餅，而價目表上面寫著50元，但老闆下秒一個話術馬上變100元，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。原PO在Dcard貼文指出，自己去逛夜市時看到印度甩餅的攤子，價目表上寫著50元，於是拿出銅板點了一份，隨後問老闆裡面包什麼料，老闆則回應「雞肉」，而當我要給他50元結帳時，老闆卻說是100元，我一臉錯愕的問為什麼，老闆則回應「包雞肉是100元，50元的只有皮」；這讓原PO非常傻眼表示「我真的有強調我要50元的甩餅，為何老闆最後收我100元？」貼文一出，網友紛紛回應「50元買皮倒不如去買蔥油餅，白眼」、「這會傻眼欸，都說50了，加雞肉要多收錢應該要先說的」、「是我就說，那我不要了，管他那麼多」、「哇！搭著你的話說，還敢跟人家收100，這老闆高招欸」、「我也遇過這種的，我是直接說我不買，如果店家態度惡劣我也是會直接報警」、「老闆很有問題啊，原PO只是問包什麼，又沒說要升級，老闆可以說50元的沒包東西啊」。不過，也有內行的人出面表示「其實真正的印度甩餅，大多都不包餡料的，就單純 餅+咖哩醬，只有在台灣才會吃到這樣把餡料包起來的甩餅」、「印度甩餅真的是沒有餡料的喔...」、「價目表上的是指單賣餅皮50元，印度的確有賣餅皮的項目，老闆標示很清楚阿」、「錯是錯在老闆自動升級，但是印度甩餅是真的有賣餅皮的選項喔」。（編輯：張嘉哲）